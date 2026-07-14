В Астраханской области подросток утонул, доставая мяч Поплыл за мячом – подросток утонул в Волге в Астраханской области

Москва14 июл Вести.В Астраханской области в районе села Каменный Яр Черноярского муниципального округа в Волге утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, утонул 14-летний гражданин Республики Таджикистан говорится в сообщении

Установлено, что четыре подростка играли в футбол, и во время игры мяч оказался в воде. Один из мальчиков бросился в реку, но стал тонуть, так как плохо умел плавать. Его друг пытался спасти подростка, но не успел.

Глубина на данном участке реки достигает 3 метров. Сейчас водолазы ищут тело.

По факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.