Москва14 июлВести.В Астраханской области в районе села Каменный Яр Черноярского муниципального округа в Волге утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По предварительной информации, утонул 14-летний гражданин Республики Таджикистанговорится в сообщении
Установлено, что четыре подростка играли в футбол, и во время игры мяч оказался в воде. Один из мальчиков бросился в реку, но стал тонуть, так как плохо умел плавать. Его друг пытался спасти подростка, но не успел.
Глубина на данном участке реки достигает 3 метров. Сейчас водолазы ищут тело.
По факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.