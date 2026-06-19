Уголовное дело возбудили после гибели подростка в Иртыше

В Омской области подросток утонул в Иртыше Уголовное дело возбудили после гибели подростка в Иртыше

Москва19 июн Вести.В Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели в реке Иртыш подростка, не умеющего плавать. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел поздно вечером 18 июня в районе села Красный Яр Большереченского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 16-летнего подростка в результате несчастного случая на реке Иртыш сказано в сообщении

Отмечается, что действиям лиц, ответственных за безопасность граждан, будет дана правовая оценка.