В Омске спустя 8 дней обнаружили тело подростка, утонувшего после прыжка с пирса

Москва24 мая Вести.В Омске спустя 8 дней из воды извлекли тело 16-летнего подростка, утонувшего после прыжка с пирса. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, днем 16 мая на реке Иртыш в районе улицы Нефтебаза подросток на спор спрыгнул с пирса, не предназначенного для купания, в воду и утонул.

Сегодня (24 мая. — Ред.) в ходе поисковых мероприятий в реке обнаружено тело утонувшего. Следователи работают на месте, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).