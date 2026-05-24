Москва24 маяВести.В Омске спустя 8 дней из воды извлекли тело 16-летнего подростка, утонувшего после прыжка с пирса. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, днем 16 мая на реке Иртыш в районе улицы Нефтебаза подросток на спор спрыгнул с пирса, не предназначенного для купания, в воду и утонул.
Сегодня (24 мая. — Ред.) в ходе поисковых мероприятий в реке обнаружено тело утонувшего. Следователи работают на месте, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).