Тело утонувшего 7-летнего мальчика найдено на берегу Иртыша В Омске на берегу Иртыша нашли тело семилетнего мальчика

Москва4 июл Вести.Тело семилетнего мальчика, который утонул в реке Иртыш, обнаружили на берегу реки в Омске. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает сайт ngs55.ru.

23 июня семья – родители и тетя с двумя детьми - отдыхала на диком пляже. Когда мать и отец ушли в магазин, родственница с грудным ребенком на руках осталась присматривать за детьми. Вернувшись, родители не нашли сына.

Тело мальчика нашли через 10 дней поисков - 3 июля в затоне "Лампочка" говорится в сообщении

Как выяснилось позже, ребенок нырнул в воду и не смог выплыть самостоятельно, несмотря на то, что умел плавать.

Сейчас родители ждут результатов ДНК-экспертизы, чтобы официально подтвердить личность погибшего.

СК возбудил уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия.