Москва4 июлВести.Тело семилетнего мальчика, который утонул в реке Иртыш, обнаружили на берегу реки в Омске. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает сайт ngs55.ru.
23 июня семья – родители и тетя с двумя детьми - отдыхала на диком пляже. Когда мать и отец ушли в магазин, родственница с грудным ребенком на руках осталась присматривать за детьми. Вернувшись, родители не нашли сына.
Тело мальчика нашли через 10 дней поисков - 3 июля в затоне "Лампочка"говорится в сообщении
Как выяснилось позже, ребенок нырнул в воду и не смог выплыть самостоятельно, несмотря на то, что умел плавать.
Сейчас родители ждут результатов ДНК-экспертизы, чтобы официально подтвердить личность погибшего.
СК возбудил уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия.