В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели ребенка, найденного в водоеме

Тело семилетнего ребенка нашли в подмосковном водоеме В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели ребенка, найденного в водоеме

Москва29 апр Вести.Семилетний мальчик погиб в Московской области, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

Тело ребенка было обнаружено вечером в минувший вторник, 28 апреля, в водоеме около дома на Речной улице в микрорайоне Пироговский. Признаков насильственной смерти выявлено не было.

По предварительным данным ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, где самостоятельно вошел в воду и утонул говорится в сообщении

Проверку по факту гибели несовершеннолетнего проводит Мытищинская городская прокуратура. Сотрудники ведомства планируют дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выполнению родительских обязанностей.