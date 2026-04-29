Москва29 апрВести.Семилетний мальчик погиб в Московской области, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.
Тело ребенка было обнаружено вечером в минувший вторник, 28 апреля, в водоеме около дома на Речной улице в микрорайоне Пироговский. Признаков насильственной смерти выявлено не было.
По предварительным данным ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, где самостоятельно вошел в воду и утонулговорится в сообщении
Проверку по факту гибели несовершеннолетнего проводит Мытищинская городская прокуратура. Сотрудники ведомства планируют дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выполнению родительских обязанностей.