Москва29 апрВести.Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Трагедия произошла в минувший вторник, 28 апреля, на Речной улице в микрорайоне Пироговский.
Ребенок, находясь дома под присмотром родственника, самостоятельно ушел в сторону реки Клязьма, где упал с пирса в воду и утонулговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Случившееся квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП, осмотрено место происшествия, ведутся допросы.