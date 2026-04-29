После гибели ребенка, упавшего с пирса в Подмосковье, возбудили дело

Утонувший в Клязьме ребенок находился под присмотром родственника После гибели ребенка, упавшего с пирса в Подмосковье, возбудили дело

Москва29 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла в минувший вторник, 28 апреля, на Речной улице в микрорайоне Пироговский.

Ребенок, находясь дома под присмотром родственника, самостоятельно ушел в сторону реки Клязьма, где упал с пирса в воду и утонул говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Случившееся квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП, осмотрено место происшествия, ведутся допросы.