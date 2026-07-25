Прокуроры начали проверку по факту гибели ребенка в Костромской области

В Костромской области в бассейне утонул полуторагодовалый мальчик Прокуроры начали проверку по факту гибели ребенка в Костромской области

Москва25 июл Вести.В Кадыйском районе Костромской области в домашнем бассейне утонул малолетний ребенок. Районная прокуратура организовала проверку, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

Трагедия произошла вечером 24 июля на участке во дворе дома в деревне Середники.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых возле бассейна, где самостоятельно вошел в воду и утонул отмечается в публикации

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Кадыйского района взяла на контроль ход и результаты расследования.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родительских обязанностей.