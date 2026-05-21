Москва21 маяВести.В селе Усть-Кишерть Пермского края 5-летний мальчик утонул в водоеме, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Тело ребенка было обнаружено в водоеме вечером 20 мая. Предварительно, он утонул. Признаков насильственной смерти нет.
Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетелиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Расследование продолжается.