В Пермском крае 5-летний мальчик утонул в водоеме, возбуждено дело

В Пермском крае 5-летний ребенок утонул в водоеме, возбуждено дело В Пермском крае 5-летний мальчик утонул в водоеме, возбуждено дело

Москва21 мая Вести.В селе Усть-Кишерть Пермского края 5-летний мальчик утонул в водоеме, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Тело ребенка было обнаружено в водоеме вечером 20 мая. Предварительно, он утонул. Признаков насильственной смерти нет.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование продолжается.