СК Приморья возбудил дело по факту гибели ребенка на воде

В Приморье возбуждено дело по факту гибели ребенка на воде СК Приморья возбудил дело по факту гибели ребенка на воде

Москва29 июн Вести.В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка на водном объекте в Хорольском районе. Информация размещена в канале регионального ведомства в MAX.

По предварительным сведениям, 28 июня 9-летний мальчик отдыхал на водохранилище в районе поселка Ярославский.

Во время купания с использованием надувного матраса ребенок оказался в воде и пропал из виду говорится в сообщении

Поиски вели прибывшие на место происшествия следователи СК и сотрудники МЧС РФ. 29 июня тело погибшего было обнаружено. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели и законные представители погибшего.