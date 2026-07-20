В Приморье возбудили дело по факту гибели ребенка на реке Уссури

В притоке реки Уссури утонул 11-летний мальчик, возбуждено уголовное дело В Приморье возбудили дело по факту гибели ребенка на реке Уссури

Москва20 июл Вести.В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка на реке Уссури, сообщает региональный главк СК России.

Мальчик утонул 19 июля в протоке Драгучина (левобережный приток реки Уссури) в районе поселка Горные Ключи Кировского района. Его тело обнаружено.

Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика в результате утопления (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, для установления точной причины смерти ребенка. Расследование продолжается.