Уголовное дело по факту гибели ребенка возбуждено в Уссурийске Приморского края Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Уссурийске

Москва14 июл Вести.В Уссурийске возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности: там погиб малолетний ребенок, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, днем 13 июля в одной из квартир многоквартирного дома на улице Пролетарской в городе Уссурийске двухлетний ребенок забрался на подоконник, где была установлена москитная сетка, и, облокотившись на нее, выпал из окна вместе с ней. Падение произошло с высоты пятого этажа. Инцидент произошел, когда многодетная мать отлучилась на непродолжительное время в другое помещение квартиры отметили в пресс-службе

Как установило следствие, окно не открывалось полностью ввиду конструктивных особенностей, однако образовавшейся щели оказалось достаточно для того, чтобы ребенок мог пролезть и упасть на улицу.

Выпавшего малыша экстренно доставили в медучреждение, однако спасти его не удалось.

Ведется следствие.