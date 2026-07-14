Москва14 июлВести.В Уссурийске возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности: там погиб малолетний ребенок, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, днем 13 июля в одной из квартир многоквартирного дома на улице Пролетарской в городе Уссурийске двухлетний ребенок забрался на подоконник, где была установлена москитная сетка, и, облокотившись на нее, выпал из окна вместе с ней. Падение произошло с высоты пятого этажа. Инцидент произошел, когда многодетная мать отлучилась на непродолжительное время в другое помещение квартирыотметили в пресс-службе
Как установило следствие, окно не открывалось полностью ввиду конструктивных особенностей, однако образовавшейся щели оказалось достаточно для того, чтобы ребенок мог пролезть и упасть на улицу.
Выпавшего малыша экстренно доставили в медучреждение, однако спасти его не удалось.
Ведется следствие.