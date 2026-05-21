Москва21 мая Вести.Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о ЧП в городе Арсеньев, где ребенок погиб из-за упавших бревен. Об этом сообщает приморский региональный главк ведомства.

Речь идет о ЧП, которое произошло 22 марта текущего года на улице Вокзальной, где на одном из земельных участков были складированы бревна круглого леса в штабеля.

На территорию беспрепятственно прошел 11-летний мальчик, который забрался на штабель лесоматериала. В результате произошла подвижка бревен, одно из которых упало на ребенка. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался уточняется канале приморского СК в мессенджере MAX

Фигурантом уголовного дела стал предприниматель, организовавший склад бревен. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следствие пришло к выводу, что бизнесмен не обеспечил ограждение опасной зоны, не установил знаки безопасности, а также не принял мер по ограничению доступа на территорию.