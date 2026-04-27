Москва27 апрВести.Уголовное дело возбуждено в Самаре после ЧП с несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.
Трагедия произошла в понедельник, 27 апреля, на Нижегородской улице.
Во время неблагоприятных погодных условий … упало дерево на подростков, в результате чего погибла одна несовершеннолетняя девочкаговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Вторая пострадавшая осталась жива и была госпитализирована.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.