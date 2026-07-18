После ДТП в Самарской области, где погибли женщина и двое детей, возбуждено дело Уголовное дело возбуждено после ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Москва18 июл Вести.В Самарской области по факту массового ДТП, в результате которого погибли женщина и двое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5мт. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла утром 18 июля, в субботу, на трассе М-5 "Урал". По версии следствия, водитель грузовика Man врезался в автомобиль Skoda Octavia, который ехал в попутном направлении, после удара легковушка столкнулась еще с двумя иномарками. Погибли 43-летняя женщина, которая находилась в салоне Skoda Octavia, и пассажиры Skoda Kodiaq 2012-го и 2015 годов рождения.