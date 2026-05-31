ДТП на трассе под Пермью: погибли водитель-женщина и трое детей

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли женщина и трое несовершеннолетних ДТП на трассе под Пермью: погибли водитель-женщина и трое детей

Москва31 мая Вести.В Пермском крае женщина-водитель и три несовершеннолетних ребенка погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля Lada Largus. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Кострома – Шарья – Киров – Пермь около 20.00 по местному времени (18.00 по времени Москвы) 31 мая. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN 1977 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus под управлением женщины 1982 года рождения.

В результате погибли трое несовершеннолетних пассажиров и женщина-водитель "Лады".

В результате ДТП погибли три несовершеннолетних ребенка и водитель говорится в публикации

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.