Суд в Прикамье отправил под домашний арест водителя за ДТП с погибшими детьми

Москва2 июн Вести.Суксунский районный суд Пермского края отправил под домашний арест водителя грузового автомобиля, устроившего ДТП, в котором погибли женщина-водитель и ее трое детей, сообщает сетевое издание Properm.ru.

Мужчину отправили под домашний арест на срок до 1 августа говорится в публикации

По данным издания, 48-летнему жителю Удмуртии предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли четыре человека.

ДТП произошло вечером 31 мая на автодороге Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Водитель грузового автомобиля MAN не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего полуприцеп занесло на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus.

В результате погибли трое детей и водитель, еще один ребенок пострадал.