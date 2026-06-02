На Урале водителя фуры отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП

Москва2 июн Вести.Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест водителя большегруза, спровоцировавшего ДТП, жертвами которого стали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля 2026 года сказано в сообщении

Трагедия произошла днем 31 мая на подъезде к городу Нижние Серги. Предварительно, грузовой автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, а также собака.

По версии следствия, водитель нарушил правила дорожного движения, что привело к трагичным последствиям. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.