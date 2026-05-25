Устроившего ДТП в Нижнем Новгороде мажора могут посадить под домашний арест Домашний арест грозит виновнику массового ДТП в Нижнем Новгороде

Москва25 мая Вести.Водителя Mercedes-Benz, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде, могут посадить под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Нижегородской области.

Сейчас парень помещен в изолятор временного содержания. На него завели уголовное дело о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Машину признали вещественным доказательством.

Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста говорится в сообщении

Авария произошла в четверг, 21 мая. Сын умершего два года назад бывшего гендиректора группы компаний "Луидор" (одного из богатейших жителей региона) 21-летний Сергей Корнилов выехал на встречную полосу и врезался в Kia. Та, в свою очередь, столкнулась с Nissan. На вопрос о причине ДТП парень признался, что был пьян.