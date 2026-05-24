В отношении нижегородца, устроившего ДТП на кабриолете Mercedes, возбуждено дело

Москва24 мая Вести.В отношении 21-летнего водителя желтого кабриолета Mercedes, который спровоцировал ДТП на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Днем 20 мая юноша, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который после удара развернуло, и он столкнулся с Nissan. Машина виновника аварии от удара наехала на бордюр, повредив его.

Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава ведомства (Александр Бастрыкин. — Ред.) поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

После аварии на юношу также составили 4 административных протокола.

По данным СМИ, ДТП устроил Сергей Корнилов — сын одного из богатейших нижегородских бизнесменов, который скончался в 2024 году.