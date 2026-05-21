Автоюрист рассказал о наказании для мажора в Нижнем Новгороде за массовое ДТП Воропаев: 2 года лишения прав грозит юноше из Нижнего Новгорода за массовое ДТП

Москва21 мая Вести.21-летнему водителю кабриолета Mercedes, который спровоцировал массовое ДТП на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде, грозит от полутора до двух лет лишения водительских прав со штрафом. Об этом автоюрист Лев Воропаев сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Особую роль играет тот факт, что юноша управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул эксперт.

У нас есть две статьи в кодексе об административных правонарушениях, и эта квалификация подробным образом описана и в уголовном кодексе – управление в состоянии опьянения либо отказ от законного требования сотрудника Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования. Последствия абсолютно одинаковые в виде наказания полтора-два года лишения права управления и штраф 45 тысяч рублей, если мы говорим про административную ответственность. Если про уголовную, там тоже какой-либо разницы нет объяснил Воропаев

20 мая около 14.00 мск 21-летний водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который после удара развернуло, и он столкнулся с Nissan.

По данным СМИ, ДТП устроил Сергей Корнилов – сын одного из богатейших нижегородских бизнесменов, который скончался в 2024 году. За несколько часов до аварии молодой человек выложил в социальные сети видео из ресторана, где он держит в руках бокал, как предполагается, с вином.