Житель Тулуна заговорил на выдуманном языке во избежание ответственности в ДТП В Иркутской области нетрезвый участник ДТП притворился иностранцем

Москва7 мая Вести.В городе Тулуне Иркутской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из его участников во избежание ответственности заговорил на выдуманном языке, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 6 мая на улице Ленина. По предварительной информации, водитель ВАЗ 21063 не уступил дорогу Toyota Camry – произошло столкновение этих машин и еще двух стоявших неподалеку.

За медицинской помощью обратились два человека: пассажиры Toyota и "Жигулей".

На задаваемые вопросы водитель иномарки стал отвечать на непонятном языке, который, как оказалось после, он выдумал сам говорится в публикации МВД

Однако после того, как его словарный запас закончился, он стал отвечать на русском языке. В том числе рассказал об употребленных им алкогольных напитках.

В результате освидетельствования было установлено, что норма этилового спирта в его организме превышена в 6 раз. В его отношении составлен административный материал за езду в нетрезвом виде.

На водителя российского автомобиля составили административный материал за отказ уступить дорогу и поворот в запрещенном месте.