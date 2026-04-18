В Иркутской области столкнулись два пьяных водителя на отечественных авто

Москва18 апр Вести.У поселка Кутулик Иркутской области произошло ДТП, в котором серьезно пострадали нетрезвые водители, сообщает областная Госавтоинспекция.

Установлено, что 37‑летний водитель на "ВАЗ 2107" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗ 3110". Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Установлено, что оба водителя управляли отечественными авто в состоянии опьянения говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, выяснилось, что водитель "Жигулей" в феврале этого года уже привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение.

Теперь за повторную езду в состоянии опьянения ему грозит уже и уголовная ответственность.

Кроме того, как установили инспекторы ДПС, водитель "Волги" не имел законного права управлять транспортным средством, а в 2011 году привлекался за езду в нетрезвом виде.

По результатам проводимой проверки будут приняты правовые решения в отношении каждого из участников происшествия, заверили в Госавтоинспекции по Иркутской области.