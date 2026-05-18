Проводится проверка по факту травмирования 6 человек в ДТП в Иркутской области

Москва18 мая Вести.В Зиминском районе Иркутской области полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 1628 км трассы Р-255 "Сибирь". Предварительно установлено, что 18-летний водитель Toyota Corolla, ехавший со стороны Иркутска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda Axela.

Трое пассажиров Mazda Axela, из них 30-летняя девушка и двое несовершеннолетних 4-х и 11-ти лет с травмами были госпитализированы. Оба водителя и 15-летний пассажир Toyota Corolla тоже доставлены с больницу с ранениями отмечается в сообщении

Установлено, что несовершеннолетие ехали без нарушений требований к перевозке детей. В настоящее время по данному факту, проводится проверка.