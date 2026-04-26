Взрослый и трое подростков пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в ДТП пострадали четыре человека Взрослый и трое подростков пострадали в ДТП в Иркутской области

Москва26 апр Вести.В Иркутской области один взрослый и трое подростков пострадали при столкновении легкового автомобиля и большегруза, всем потребовалась госпитализация, сообщили в ГУ МВД по региону.

Дорожный инцидент произошел ночью 26 апреля в Тулунском районе возле села Шерагул. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ не предоставил преимущество и столкнулся с грузовым автомобилем при выезде на федеральную трассу.

В результате ДТП трое несовершеннолетних и один взрослый 25 лет госпитализированы в больницу говорится в сообщении

Всего за прошедшие сутки в регионе в дорожных авариях пострадали семеро несовершеннолетних, двое из них получили тяжелые травмы, уточнили в МВД.