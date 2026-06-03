В Иркутской области несовершеннолетняя устроила ДТП с тремя пострадавшими

Девушка-подросток перевернула автомобиль в Иркутской области, трое пострадавших В Иркутской области несовершеннолетняя устроила ДТП с тремя пострадавшими

Москва3 июн Вести.В поселке Мишелевка Иркутской области произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Wagon R, за рулем которого была 17-летняя девушка-подросток. В результате ее вождения пострадали трое, сообщает ГАИ региона.

Дорожный инцидент с участием школьницы, не имеющей водительских прав, произошел 2 июня.

Не справившись с управлением, девушка совершила съезд транспортного средства с проезжей части и опрокидывание говорится в MAX Госавтоинспекции Иркутской области

В салоне помимо нее также находились два ее одноклассника. Всем троим потребовалась госпитализация после полученных травм.

Матери подростка грозит наказание за передачу руля лицу, заведомо не имеющему права управления.