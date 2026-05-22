Девушка 17 лет пострадала в ДТП, когда поехала кататься с подругой в Оренбуржье

Семнадцатилетняя девушка пострадала в ДТП в Оренбургской области Девушка 17 лет пострадала в ДТП, когда поехала кататься с подругой в Оренбуржье

Москва22 мая Вести.Девушка 17-лет пострадала в ДТП, которое устроила ее подруга, сообщила пресс-служба УМВД России по Оренбургской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел на улице Чапаевской села Завьяловка Бугурусланского района. Школьница села за руль ВАЗ – 211440, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась. После этого она наехала на припаркованный справа по ходу движения автомобиль ВАЗ-219170.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ – 211440 – 17-летняя жительница г. Бугуруслан - с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение написали в пресс-службе

Автомобиль помещен на спецстоянку, по факту ДТП проводится проверка.