Москва1 июнВести.В Левокумском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-2107" и "Камаза". В результате происшествия два человека пострадали, сообщает ГАИ региона.
Авария произошла 31 мая в селе Бургун-Маджары после того, как водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в припаркованный грузовик.
В результате автоаварии 20-летний водитель и его 16-летний пассажир с открытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в больницу города Буденновскаговорится в канале регионального ГАИ в MAX
Управлявший легковушкой подросток имеет опыт вождения менее 1 года. За это время его привлекали к административной ответственности 15 раз.