Два жителя Ставрополья пострадали при столкновении легковушки с "Камазом"

Москва1 июн Вести.В Левокумском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-2107" и "Камаза". В результате происшествия два человека пострадали, сообщает ГАИ региона.

Авария произошла 31 мая в селе Бургун-Маджары после того, как водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в припаркованный грузовик.

В результате автоаварии 20-летний водитель и его 16-летний пассажир с открытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в больницу города Буденновска говорится в канале регионального ГАИ в MAX

Управлявший легковушкой подросток имеет опыт вождения менее 1 года. За это время его привлекали к административной ответственности 15 раз.