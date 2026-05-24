Количество пострадавших в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" на трассе в Дагестане выросло до 7 человек, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
В результате аварии водитель "Газели" и 6 пассажиров с различными травмами доставлены в ГБУ РД "Кизлярская ЦГБговорится в Telegram-канале ведомства
Подробности о состоянии пострадавших не уточняются.
Авария произошла днем 24 мая, в воскресенье, на федеральной дороге "Кавказ". Предварительно, 54-летний водитель ГАЗ A65R35 потерял управление и врезался в бетономешалку.