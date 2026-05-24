Число пострадавших в ДТП с "Газелью" и "Камазом" в Дагестане выросло до 7

Москва24 мая Вести.Количество пострадавших в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" на трассе в Дагестане выросло до 7 человек, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В результате аварии водитель "Газели" и 6 пассажиров с различными травмами доставлены в ГБУ РД "Кизлярская ЦГБ говорится в Telegram-канале ведомства

Подробности о состоянии пострадавших не уточняются.

Авария произошла днем 24 мая, в воскресенье, на федеральной дороге "Кавказ". Предварительно, 54-летний водитель ГАЗ A65R35 потерял управление и врезался в бетономешалку.