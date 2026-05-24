Москва24 маяВести.Всего в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" на трассе в Дагестане травмы различной степени тяжести получили 8 человек, 3 из них госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Отмечается, что состояние одного мужчины оценивалось как критическое. Его прооперировали, проводится интенсивная терапия.
Также, по данным министерства, среди пострадавших – беременная женщина. Медики провели осмотр, рисков для нее и ребенка нет.
Авария произошла днем 24 мая, в воскресенье, на федеральной дороге "Кавказ" Кизилюртовском районе. Предварительно, 54-летний водитель ГАЗ A65R35 потерял управление и врезался в бетономешалку.