После ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане госпитализированы 3 человека

Москва24 мая Вести.Всего в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" на трассе в Дагестане травмы различной степени тяжести получили 8 человек, 3 из них госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве республики.

8 человек получили травмы разной степени тяжести, 3 из них были госпитализированы, остальным - помощь оказана амбулаторно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что состояние одного мужчины оценивалось как критическое. Его прооперировали, проводится интенсивная терапия.

Также, по данным министерства, среди пострадавших – беременная женщина. Медики провели осмотр, рисков для нее и ребенка нет.

Авария произошла днем 24 мая, в воскресенье, на федеральной дороге "Кавказ" Кизилюртовском районе. Предварительно, 54-летний водитель ГАЗ A65R35 потерял управление и врезался в бетономешалку.