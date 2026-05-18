В ДТП с вездеходом в Хабаровском крае пострадали восемь человек

Москва18 мая Вести.В Хабаровском крае восемь человек пострадали в результате ДТП с гусеничным вездеходом, четверо госпитализированы санавиацией. Об этом ТАСС сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 17 мая на трассе Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын.

В аварию попал гусеничный транспортер, на котором перевозились специалисты на тушение пожара в Санболийском лесничестве. Водитель и пассажир находились в кабине, остальные люди сидели сверху на транспортере сказано в сообщении

Водитель 1965 года рождения при повороте выбрал неправильную скорость, что не позволило ему войти в поворот на гравийной дороге, после чего транспортное средство вылетело в кювет. Двое людей, сидевших сверху, попали под гусеницы.

Всего пострадали восемь человек, четверо в тяжелом состоянии с переломами доставлены в больницу бортом санавиации.

Выяснилось, что водитель не имел прав управления.