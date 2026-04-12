Четыре человека пострадали в ДТП в Алтайском крае

Москва12 апр Вести.На трассе в Алтайском крае произошло столкновение седана и минивэна, пострадали четыре человека, сообщили в региональном ГУ МВД.

Дорожный инцидент произошел около 17.30 по местному времени (13.30 мск) на 40-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница Республики Казахстан. Предварительно установлено, что водитель Kia Rio при обгоне не справился с управлением и врезался в попутный Nissan Vanette.

В результате дорожно-транспортного происшествия с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение водитель и три пассажира автомобиля Nissan Vanette говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.