В Железногорске возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали люди

В Железногорске возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали люди В Железногорске возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали люди

Москва23 апр Вести.В Железногорске возбуждено уголовное дело после ДТП с участием автобуса, в котором пострадали 9 человек. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно, авария произошла утром 23 апреля вблизи дома № 26ж по ул. Загородной. При подъеме в гору 60-летний водитель автобуса, осуществлявший доставку сотрудников на одно из предприятий, не справился с управлением из-за внезапной остановки двигателя и допустил съезд проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадали водитель и 8 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)… По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояние алкогольного опьянения у водителя транспортного средства не выявлено говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время следователи СК работают на месте ДТП.