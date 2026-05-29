В Красноярске в ДТП с маршрутным автобусом и легковушкой пострадали 9 человек

Москва29 мая Вести.Девять пассажиров маршрутного автобуса пострадали в ДТП в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального Министерства здравоохранения.

Одна из доставленных в больницу после осмотра ушла домой. Вторая находится в состоянии средней тяжести.

Семь человек в Краевой больнице - все средне-тяжелые сказали в Минздраве

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса №60 произошло утром 29 мая на улице Партизана Железняка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, водитель "Тойоты" при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу, двигавшемуся по выделенной полосе. После столкновения автобус наехал на опору электроосвещения.