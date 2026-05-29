В ДТП с участием маршрутного такси в Ростове-на-Дону пострадали пассажиры

В Ростове-на-Дону маршрутка врезалась в две стоящих машины, есть пострадавшие В ДТП с участием маршрутного такси в Ростове-на-Дону пострадали пассажиры

Москва29 мая Вести.В Ростове-на-Дону в результате столкновения маршрутного такси с двумя автомобилями пострадали пассажиры. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла у дома №49Ж на улице Пойменной в 15.56 в пятницу, 29 мая.

По предварительным данным, водитель маршрутки, следовавшей по маршруту Вешки - Ростов в сторону проспекта Сиверса, допустил наезд на автомобили Haval и Lada Priora, которые стояли после ДТП, случившегося ранее.

2026 года в 15 часов 56 минут в городе Ростове-на-Дону в районе дома 49Ж по улице Пойменной водитель, управляя маршрутным такси…, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилями "Хавал" и "Лада Приора", стоящими после ДТП говорится в публикации ГУ МВД

В момент инцидента в салоне автобуса находились восемь пассажиров, некоторые из них обратились за медицинской помощью.

Сотрудники ГИБДД устанавливают точное количество пострадавших и степень тяжести полученных травм. Все обстоятельства произошедшего выясняются.