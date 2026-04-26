Москва26 апрВести.В Санкт-Петербурге водителю маршрутки стало плохо за рулем, он врезался в два пассажирских автобуса, стоявших на остановке. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу и Ленинградской области.
ДТП произошло днем 26 апреля, в воскресенье, на Пулковском шоссе в Московском районе. За рулем микроавтобуса находился 71-летний мужчина.
Совершил наезд на сразу два впереди стоящих пассажирских автобуса, которые осуществляли высадку пассажиров на остановочном пункте. По предварительной информации, причиной аварии стал случившийся у водителя инсультговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Травмы получила пенсионерка, находившаяся в салоне маршрутки. Она и водитель госпитализированы, состояние обоих врачи оценивают как средней степени тяжести.
Правоохранители выясняют детали случившегося, организована проверка.