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Инсульт водителя маршрутки стал причиной тройного ДТП с автобусами в Петербурге

В Петербурге из-за инсульта водителя маршрутки произошло ДТП с автобусами Инсульт водителя маршрутки стал причиной тройного ДТП с автобусами в Петербурге

Москва26 апр Вести.В Санкт-Петербурге водителю маршрутки стало плохо за рулем, он врезался в два пассажирских автобуса, стоявших на остановке. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло днем 26 апреля, в воскресенье, на Пулковском шоссе в Московском районе. За рулем микроавтобуса находился 71-летний мужчина.

Совершил наезд на сразу два впереди стоящих пассажирских автобуса, которые осуществляли высадку пассажиров на остановочном пункте. По предварительной информации, причиной аварии стал случившийся у водителя инсульт говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Травмы получила пенсионерка, находившаяся в салоне маршрутки. Она и водитель госпитализированы, состояние обоих врачи оценивают как средней степени тяжести.

Правоохранители выясняют детали случившегося, организована проверка.