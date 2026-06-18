В ДТП с участием трех автобусов в Петербурге тяжело пострадал водитель

Водителя зажало между двумя автобусами в Петербурге, врачи пытаются его спасти В ДТП с участием трех автобусов в Петербурге тяжело пострадал водитель

Москва18 июн Вести.В Санкт-Петербурге в ДТП с участием трех автобусов серьезные травмы получил водитель одного из транспортных средств. Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария произошла вечером 18 июня, в четверг, на улице Бассейной. МАЗ остановился там из-за поломки, к нему подъехал другой автобус, чтобы оказать помощь в ремонте.

В момент ремонта водитель второго автобуса находился между транспортными средствами. В это время 53-летний водитель еще одного автобуса, отъезжая от остановки общественного транспорта, совершил наезд на стоявший впереди автобус. От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя говорится в Telegram-канале ведомства

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту организована проверка.