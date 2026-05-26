В тройном ДТП с иномаркой и грузовиком в Петербурге серьезно пострадал байкер

Москва26 мая Вести.Полиция Пушкинского района ведет проверку по факту ДТП с участием трех транспортных средств, в котором тяжело пострадал байкер, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла сегодня, 26 мая, около 8 утра. По данным правоохранителей, 27-летний водитель двигавшегося по Московскому шоссе автомобиля Mercedes при совершении разворота на пересечении с 3-м Бадаевским проездом столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом BMW, а затем – с грузовиком "Камаз".

В результате ДТП серьезные травмы получил 27-летний байкер говорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили правоохранители.