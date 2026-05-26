Москва26 маяВести.Полиция Пушкинского района ведет проверку по факту ДТП с участием трех транспортных средств, в котором тяжело пострадал байкер, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла сегодня, 26 мая, около 8 утра. По данным правоохранителей, 27-летний водитель двигавшегося по Московскому шоссе автомобиля Mercedes при совершении разворота на пересечении с 3-м Бадаевским проездом столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом BMW, а затем – с грузовиком "Камаз".
В результате ДТП серьезные травмы получил 27-летний байкерговорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили правоохранители.