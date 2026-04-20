Число пострадавших в ДТП на трассе в Ленобласти увеличилось до 13

Москва20 апр Вести.До 13 увеличилось количество пострадавших в результате массовой аварии на трассе в Ленинградской области, один человек находится в тяжелом состоянии. Такие данные привели в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее в региональном МЧС сообщали о девяти пострадавших.

ДТП произошло около 07.20 мск на 97-м километре автодороги А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. По информации полиции, большегруз Shacman спровоцировал аварию, столкнувшись с четырьмя транспортными средствами: микроавтобусом Mercedes, грузовиком DAF и двумя легковыми автомобилями Renault Logan и Chery.

Предварительно, причиной аварии стали отказавшие тормоза у Shacman.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.