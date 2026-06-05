Москва5 июнВести.Во Всеволожском районе Ленинградской области в результате массового ДТП столкнулись четыре автомобиля и пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Джак" выбрал небезопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем "Джетур x70". После столкновения "Джетур" врезался в движущийся впереди автомобиль "Мерседес бенц", который в свою очередь также столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Субару форестер"уточняется в сообщении
В ДТП пострадали водитель фургона, водитель автомобиля "Джетур" и его пассажиры , среди которых несовершеннолетняя девушка.
По факту аварии полиция проводит проверку.