Москва23 маяВести.Водитель автомобиля Volkswagen госпитализирована в результате ДТП, где, кроме ее транспортного средства, участвовали еще три машины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области в мессенджере МАХ.
Произошло попутное столкновение четырех автомобилей: Volkswagen Polo, Chery, Lada Granta и Hyundai Creta… Водитель Volkswagen – женщина 1978 г. р. – получила травмы и была госпитализирована в ЦРБ г. Всеволожсканаписали в пресс-службе
Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.