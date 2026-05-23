Водитель одной из 4-х машин-участниц ДТП во Всеволожске Ленобласти пострадала

Москва23 мая Вести.Водитель автомобиля Volkswagen госпитализирована в результате ДТП, где, кроме ее транспортного средства, участвовали еще три машины, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области в мессенджере МАХ.

Произошло попутное столкновение четырех автомобилей: Volkswagen Polo, Chery, Lada Granta и Hyundai Creta… Водитель Volkswagen – женщина 1978 г. р. – получила травмы и была госпитализирована в ЦРБ г. Всеволожска написали в пресс-службе

Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.