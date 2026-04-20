В Ленобласти девять человек пострадали в массовом ДТП

Москва20 апр Вести.На трассе в Ленинградской области столкнулись пять автомобилей, в том числе два грузовых, пострадали девять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

По данным ведомства, авария произошла на 99-м километре автодороги А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. Здесь произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, грузовиков Sitrak и DAF, а также двух легковых автомобилей Renault Logan и Chery.

Предварительно, пострадали девять человек: двое госпитализированы в ЦРБ г. Тосно, остальные осматриваются на месте говорится в сообщении

На месте происшествия организовано реверсивное движение.

По факту происшествия прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании дорог и перевозке пассажиров.