В лобовом столкновении трех машин в Ленобласти пострадали два человека

Москва29 мая Вести.В Лужском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись три автомобиля, пострадали два человека, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX

ДТП произошло на 134-м километре трассы Р-23.

Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota, легкового автомобиля Škoda и грузового автомобиля КамАЗ отмечается в публикации

Травмы получили водитель и пассажир Toyota. Их отвезли в Лужскую межрайонную больницу.

На аварийном участке одна полоса для движения в сторону города Луга перекрыта.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины аварии.