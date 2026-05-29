В Лужском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись три автомобиля, пострадали два человека, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX
ДТП произошло на 134-м километре трассы Р-23.
Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota, легкового автомобиля Škoda и грузового автомобиля КамАЗотмечается в публикации
Травмы получили водитель и пассажир Toyota. Их отвезли в Лужскую межрайонную больницу.
На аварийном участке одна полоса для движения в сторону города Луга перекрыта.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины аварии.