МЧС: до 23 увеличилось число пострадавших в ДТП в Ленобласти

МЧС: число пострадавших в ДТП в Ленобласти выросло до 23 МЧС: до 23 увеличилось число пострадавших в ДТП в Ленобласти

Москва25 апр Вести.Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти увеличилось до 23 человек. Обновленные данные привели в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, еще шестерых – средней степени тяжести. Они находятся в стационарах.

Всего пострадали 25 человек, из них: два человека погибло; 10 человек отправлены на стационарное лечение... 13 человек отправлены на амбулаторное лечение по местам проживания, в том числе и двое детей сказано в сообщении

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло 24 апреля в Гатчинском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.