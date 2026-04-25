До двух увеличилось количество погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

Количество погибших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до двух До двух увеличилось количество погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

Москва25 апр Вести.Количество погибших в результате столкновения автобуса и фуры в Ленинградской области выросло до двух, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Травмы различной степени тяжести получили 23 человека, среди них есть дети.

Всего пострадали 25 человек, из них 2 человека погибло. 10 человек отправлены на стационарное лечение, из них 4 в тяжелой степени, 6 в средней степени. 13 человек отправлены на амбулаторное лечение по местам проживания, в том числе 2 детей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ДТП произошло 24 апреля, в пятницу, на перекрестке трассы А-120 и дороги регионального значения 41К-023 в Гатчинском районе. Возбуждено уголовное дело.