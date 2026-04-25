После смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти возбуждены два уголовных дела

Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти После смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти возбуждены два уголовных дела

Москва25 апр Вести.В Ленинградской области после ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в результате которого погибли два человека, возбуждены два уголовных дела. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону, расследование также будет проводить по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Столкновение произошло 24 апреля, в пятницу, на перекрестке трассы А-120 и дороги регионального значения 41К-023 в Гатчинском районе. 63-летний пассажир скончался от полученных травм на месте, позже в больнице умер водитель автобуса. Еще 23 человека пострадали.

Предварительно, виновником аварии стал мужчина за рулем фуры, который выехал на красный сигнал светофора. Он задержан.

Следственным управлением УМВД России "Гатчинское" Ленинградской области в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ говорится в Telegram-канале ведомства

Ранее сообщалось о возбуждении дела по статье об оказании небезопасных услуг.