Минздрав РФ: в больницу после ДТП в Ленинградской области доставили 20 человек

Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области достигло 20 человек Минздрав РФ: в больницу после ДТП в Ленинградской области доставили 20 человек

Москва25 апр Вести.После дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области в больнице находятся 20 пострадавших, в том числе ребенок, об этом в беседе с ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок сообщил чиновник

По его словам, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще пять человек получили помощь амбулаторно, в том числе ребенок.

Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло 24 апреля, в пятницу, на перекрестке трассы А-120 и дороги регионального значения 41К-023 в Гатчинском районе. Сообщалось, что в результате один человек погиб, 10 пострадали.