В автобусе, попавшем в ДТП в Ленобласти, находились 40 детей

В Ленобласти один человек пострадал в ДТП с автобусом, перевозившим 40 детей В автобусе, попавшем в ДТП в Ленобласти, находились 40 детей

Москва20 июн Вести.В автобусе, который попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе "Сортавала" в Ленинградской области, находились 40 детей, они не пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла утром 20 июня на 30-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса "Хаер", в котором находились 40 детей. Дети не пострадали, все пересажены в дополнительный автобус говорится в сообщении

В одном из легковых автомобилей пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Из-за ДТП перекрыта одна полоса в сторону поселка Сосново.