Москва20 июнВести.В автобусе, который попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе "Сортавала" в Ленинградской области, находились 40 детей, они не пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Авария произошла утром 20 июня на 30-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе.
Произошло столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса "Хаер", в котором находились 40 детей. Дети не пострадали, все пересажены в дополнительный автобусговорится в сообщении
В одном из легковых автомобилей пострадал один человек, от госпитализации он отказался.
Из-за ДТП перекрыта одна полоса в сторону поселка Сосново.