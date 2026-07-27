Москва27 июлВести.В Севастополе три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали во время столкновения грузовика и автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает УМВД России по г. Севастополю.
Автобус Ford, перевозивший группу детей, ехал по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовику Ford Transit. В результате, машины столкнулись.
В результате происшествия получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения три пассажирки автобуса в возрасте 41, 17 и 7 летговорится в сообщении
По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.