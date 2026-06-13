Москва13 июнВести.В Саратове три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовой "Газели". Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в мессенджере MAX.
По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобусанаписал Юрий Юрин
Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная.
Реанимационная служба облспаса доставила в больницу женщину 1999 года рождения. Врачи скорой помощи госпитализировали женщину 1985 года рождения и девочку 2008 года рождения.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.
Все обстоятельства случившегося выясняются.