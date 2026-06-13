Три человека пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Саратове

В Саратове автобус столкнулся с грузовой "Газелью", пострадали три человека Три человека пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Саратове

Москва13 июн Вести.В Саратове три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовой "Газели". Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в мессенджере MAX.

По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса написал Юрий Юрин

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная.

Реанимационная служба облспаса доставила в больницу женщину 1999 года рождения. Врачи скорой помощи госпитализировали женщину 1985 года рождения и девочку 2008 года рождения.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.

Все обстоятельства случившегося выясняются.