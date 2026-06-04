Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Иваново

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Иваново, есть пострадавшие Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Иваново

Москва4 июн Вести.Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Иваново, в результате травмы получили четыре человека. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

ДТП произошло 3 июня на улице Шубиных.

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем. Четверо пассажиров автобуса пострадали, им оказана необходимая медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следственные органы начали проверку, речь может идти об оказании небезопасных услуг. По результатам разбирательств будет принято решение о возбуждении дела.