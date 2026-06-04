Москва4 июнВести.Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Иваново, в результате травмы получили четыре человека. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
ДТП произошло 3 июня на улице Шубиных.
Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем. Четверо пассажиров автобуса пострадали, им оказана необходимая медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы начали проверку, речь может идти об оказании небезопасных услуг. По результатам разбирательств будет принято решение о возбуждении дела.